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Царьград

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Стамбул: Акции протеста после ареста мэра Экрема Имамоглу набирают обороты

Стамбул: Акции протеста после ареста мэра Экрема Имамоглу набирают обороты

В Стамбуле продолжаются акции в поддержку задержанного мэра Экрема Имамоглу. Участники протестов в парке Сарачхане вступили в столкновения с полицией, применяющей слезоточивый газ.

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