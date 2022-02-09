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Валиева, Кондратюк, Мишина и Галлямов не вышли на сегодняшнюю тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине

Камила Валиева, Марк Кондратюк, а также пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов не участвовали в сегодняшней тренировке на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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