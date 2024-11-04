«Народный фронт» опубликовал видеопоздравление участников СВО с Днём народного единства

С разных точек фронта участники признаются в любви к Родине Официальный телеграм-канал движения «Народный фронт» опубликовал видеопоздравление военнослужащих, задействованных в зоне СВО, с Днём народного единства.
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