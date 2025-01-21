Пока я думал, куда потратить деньги, они сами куда-то все потратились

В подъезде живут геолог, вахтовик, покоритель вершин, капитан дальнего плавания и бабник поневоле. Наши люди славятся своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более они славятся своим умением находить туда вход.
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