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  • edward5968
    А тут задумываться и не надо. Обычный стеб !!!... Прочла, усмехнулась.... Забила - зарыла - забыла !!! 😀Чистая правда!
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Пока я думал, куда потратить деньги, они сами куда-то все потратились

Пока я думал, куда потратить деньги, они сами куда-то все потратились

В подъезде живут геолог, вахтовик, покоритель вершин, капитан дальнего плавания и бабник поневоле. Наши люди славятся своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более они славятся своим умением находить туда вход.

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