The Smarter Web Company PLC погасила предоставленный TOBAM Group инструмент Smarter Convert примерно на две недели раньше срока погашения, продав 177,89 BTC для финансирования платежа в размере $11 698 540.
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