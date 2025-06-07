NASA и Пентагон ищут замену ракетам SpaceX на фоне конфликта Маска и Трампа

Руководство NASA и Пентагона начало переговоры с альтернативными компаниями по поводу замены ракет и космических кораблей SpaceX для доставки астронавтов и грузов на МКС, а также вывода военных спутников на орбиту.
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