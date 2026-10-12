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Аргументы и Факты

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Онколог Секачёва назвала продукты, повышающие риск развития рака

Онколог Секачёва назвала продукты, повышающие риск развития рака

Доктор медицинских наук, профессор Марина Секачёва рассказала «Царьграду», что регулярное употребление переработанного мяса и избыток калорий в рационе могут повышать риск онкологических заболеваний, в том числе из-за развития ожирения.

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