Саперы уничтожили диверсантов ВСУ и заминировали пути подхода к рубежам ВС РФ

Командир инженерно-саперного взвода гвардии лейтенант Александр Мошкин с сослуживцами устанавливали противотанковые минные поля, когда пришлось вступить в бой с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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