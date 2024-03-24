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Саперы уничтожили диверсантов ВСУ и заминировали пути подхода к рубежам ВС РФ

Саперы уничтожили диверсантов ВСУ и заминировали пути подхода к рубежам ВС РФ

Командир инженерно-саперного взвода гвардии лейтенант Александр Мошкин с сослуживцами устанавливали противотанковые минные поля, когда пришлось вступить в бой с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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