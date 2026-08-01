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Царьград

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Татьяна Данченко: Россия вернётся в европейское судейство

Татьяна Данченко: Россия вернётся в европейское судейство

Русские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт завоевали бронзу на чемпионате Европы. Татьяна Данченко отметила сложности возвращения России в европейское судейство и важность участия в международных структурах.

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