Татьяна Данченко: Россия вернётся в европейское судейство

Русские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт завоевали бронзу на чемпионате Европы. Татьяна Данченко отметила сложности возвращения России в европейское судейство и важность участия в международных структурах.
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