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Смертоносная реклама: шутка со скелетами, которая унесла немало жизней

Смертоносная реклама: шутка со скелетами, которая унесла немало жизней

Реклама анальгетиков и жаропонижающих средств. Сегодня все привыкли к фармацевтической рекламе, в которой используются пастельные оттенки, пасторальные пейзажи и восторженные отзывы о новом "чудо-лекарстве".

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