😨 В Судаке машина упала в глубокую балку В МЧС Крыма рассказали, что между сёлами Весёлое и Морское легковушка столкнулась с ограждением, перевернулась и улетела в балку глубиной около 7 метров.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
😨 В Судаке машина упала в глубокую балку В МЧС Крыма рассказали, что между сёлами Весёлое и Морское легковушка столкнулась с ограждением, перевернулась и улетела в балку глубиной около 7 метров.