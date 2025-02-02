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test mazurok

1 подписчик
😨 В Судаке машина упала в глубокую балку

😨 В Судаке машина упала в глубокую балку В МЧС Крыма рассказали, что между сёлами Весёлое и Морское легковушка столкнулась с ограждением, перевернулась и улетела в балку глубиной около 7 метров.

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