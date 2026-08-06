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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смертин о трейле: «Офигенное мероприятие. Заячьи тропы, асфальт сменяет трава, жижа, грязь. На финише был счастлив. Не ухайдокался, а поймал блаженное состояние»

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин поделился впечатлениями от участия в трейле в Суздале. «Теперь понимаю, почему люди участвуют в трейлах.

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