Дмитрий Медведев © Владимир Астапкович/РИА НовостиЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал в соцсети X слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что влияние РФ на немецкое общество беспокоит его сильнее, чем состояние экономики страны.
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