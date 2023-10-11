Сбивший шестилетнюю девочку на улице Доблести водитель предстанет перед судом

Материалы дела переданы в Красносельский районный суд. 34-летнего жителя Красносельского района будут судить за ДТП с шестилетней девочкой, которая оказалась под колёсами его Toyota Land Cruiser на улице Доблести.
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