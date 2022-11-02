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Два пункта пропуска на российско-китайской границе не будут работать 4 ноября

Два пункта пропуска на российско-китайской границе не будут работать 4 ноября

Пункты пропуска МАПП Краскино и ДАПП Турий Рог приостановят работу 4 ноября 2022 года. По информации Росгранстроя эти пункты пропуска на российско-китайской границе изменят график работы в связи с государственным праздником в России — Днём народного единства, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на таможню Уссурийска.

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