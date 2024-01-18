Коту Сергею назвали условие для возвращения «на работу» в зеленоградский магазин

ЗЕЛЕНОГРАДСК, 19 января, ФедералПресс. Роспотребнадзор по Калининградской области назвал условие, при котором кот Сергей, «уволенный» из-за жалобы анонимного посетителя, сможет вернуться «на работу» в магазин.
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