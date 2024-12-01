RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    !!! Гнида-фашист-наркоман-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим на...Зеленский заявил,...
  • Сергей Карабухин
    !!! Гнида-фашист-наркоман-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим на...Зеленский заявил,...
  • Часовщик
    Молдцы хуситы,быстренько сварганили гиперзвук.Учитесь пиндосы,с такими темпами они и"Оливник" могут скоро выкатить.Хуситы заявили о ...

В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола

В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола

В Екатеринбурге на площади 1,5 тыс. кв. м загорелся цех по производству полистирола. Об этом сообщили в МЧС России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх