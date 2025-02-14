Я замужем уже несколько лет, и, казалось бы, всё должно быть хорошо. Но есть одна вещь, которая меня сильно беспокоит.
Почему мой муж делится нашими конфликтами?
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Сергей Рубцовск
Мужик тряпка, не может самостоятельно принимать решения в проблемных ситуациях и ищет подсказки у своих родственников.
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22 час.
Иван Ураганов
Облегчает свою душу, делясь с родственниками, своей проблемой.
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22 час.
ВераВерная
" Мне важно, чтоб он понял...", "Я хочу, чтобы он осознал..." Ну так это ВЫ хотите, это ВАМ важно. А у него другое мнение. Вынося на обсуждение родственников ваши с ним проблемы, он хочет услышать слова поддержки своей позиции, он хочет, чтоб родня вас помоями облила, унизила, выставила вас дурой, а он таким образом своё самолюбие потешит. Странно, что вы ещё пытаетесь мужа вразумить, не поняв, зачем он так поступает. Каждый раз он будет вам обещать, что это было в последний раз, и снова раз за разом будет вас ранить. Раз у вас в семье есть разногласия, и часто они выливаются вот в такие истории, подумайте, а всё таки надо ли это продолжать? Другим ваш муж не станет. Взрослых людей не переделаешь.
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18 час.
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