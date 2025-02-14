Почему мой муж делится нашими конфликтами?

ВераВерная

" Мне важно, чтоб он понял...", "Я хочу, чтобы он осознал..." Ну так это ВЫ хотите, это ВАМ важно. А у него другое мнение. Вынося на обсуждение родственников ваши с ним проблемы, он хочет услышать слова поддержки своей позиции, он хочет, чтоб родня вас помоями облила, унизила, выставила вас дурой, а он таким образом своё самолюбие потешит. Странно, что вы ещё пытаетесь мужа вразумить, не поняв, зачем он так поступает. Каждый раз он будет вам обещать, что это было в последний раз, и снова раз за разом будет вас ранить. Раз у вас в семье есть разногласия, и часто они выливаются вот в такие истории, подумайте, а всё таки надо ли это продолжать? Другим ваш муж не станет. Взрослых людей не переделаешь.