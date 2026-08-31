Россия получит подарок от Индии: США будут в ярости от редкой щедрости Моди

МОСКВА, 31 августа, ФедералПресс. Индия широко известна своей скупостью в сфере визовой политики – за более чем семьдесят лет с момента обретения независимости она ни разу не предоставляла безвизовый доступ ни одной стране, за исключением нескольких ближайших соседей.
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