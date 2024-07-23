Компания "РВБ" примет на себя обязательства перед партнерами Wildberries в ближайшее время

Объединенная компания онлайн-ретейлера Wildberries и группы Russ, специализирующейся на наружной рекламе, в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз" – основного юридического лица маркетплейса.
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