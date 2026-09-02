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Царьград

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Что ждёт жильцов со старыми счетчиками с сентября: это ударит по бюджету

Что ждёт жильцов со старыми счетчиками с сентября: это ударит по бюджету

С сентября управляющие компании начинают пересчёт оплаты за коммунальные услуги для квартир с просроченными счётчиками.

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