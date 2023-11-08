Карта боевых действий на Украине 8 ноября

Российские военные уничтожили бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Бахмута (Артемовска), а также продвинулись на 1,5 километра на юг от города в направлении участка железной дороги между населенными пунктами Ягодное и Богдановка.