Карта боевых действий на Украине 8 ноября

Российские военные уничтожили бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Бахмута (Артемовска), а также продвинулись на 1,5 километра на юг от города в направлении участка железной дороги между населенными пунктами Ягодное и Богдановка.
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