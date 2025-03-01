Cell: стерильность МКС вызывает иммунную дисфункцию и воспаления у астронавтов

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришла к выводу, что слишком стерильная среда на Международной космический станции (МКС) может быть одной угроз для здоровья людей на ее борту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии