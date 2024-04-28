Татарстанның кайбер районнарында кырау көтелә: https://intertat.tatar/news/tatarstannyn-kaiber-raionnarynda-kyrau-kotela-5865837.
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Татарстанның кайбер районнарында кырау көтелә: https://intertat.tatar/news/tatarstannyn-kaiber-raionnarynda-kyrau-kotela-5865837.