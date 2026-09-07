Как подготовить бизнес-план по стандартам UNIDO и привлечь инвестиции

Когда речь заходит о привлечении серьёзных денег в проект, будь то банковский кредит или средства частного инвестора, на первый план выходит не столько сама идея, сколько умение грамотно её упаковать.
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