Новая статья: Нейросетевая фотоника как средство против энергетического ИИ-кризисаЧудовищная энергоёмкость исполнения (не говоря уже о тренировке) моделей машинного обучения/искусственного интеллекта на полупроводниковой элементной базе год от года становится всё более острой проблемой.
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