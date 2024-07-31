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Новая статья: Нейросетевая фотоника как средство против энергетического ИИ-...

Новая статья: Нейросетевая фотоника как средство против энергетического ИИ-...

Новая статья: Нейросетевая фотоника как средство против энергетического ИИ-кризисаЧудовищная энергоёмкость исполнения (не говоря уже о тренировке) моделей машинного обучения/искусственного интеллекта на полупроводниковой элементной базе год от года становится всё более острой проблемой.

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