Новая статья: Нейросетевая фотоника как средство против энергетического ИИ-кризисаЧудовищная энергоёмкость исполнения (не говоря уже о тренировке) моделей машинного обучения/искусственного интеллекта на полупроводниковой элементной базе год от года становится всё более острой проблемой.