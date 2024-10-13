Не позднее трех часов: рассказываем о порядке представления в ОВД информации об иностранцах.

С 7 июля 2024 г. вступили в силу изменения в Закон от 04.01.2010 №105-З ´О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь´, в котором были обновлены требования к информированию органов внутренних дел об иностранцах, временно пребывающих в Беларуси.