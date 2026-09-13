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Пятый канал

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Власти Венгрии попросили вернуть лошадей, подаренных королю Британии Карлу III

Власти Венгрии попросили вернуть лошадей, подаренных королю Британии Карлу III

Венгрия запросила у короля Великобритании Карла III возврат двух лошадей липицианской породы, подаренных ему в 2024 году в честь восшествия на престол.

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