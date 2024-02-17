Посольство: Британия попыталась обвинить Россию в смерти Навального

Представители Лондона в ходе встречи с вызванным в британский МИД советником-посланником посольства РФ попытались без всяких на то оснований возложить на Москву ответственность за смерть Алексея Навального*.
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