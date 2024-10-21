Санобработку контейнерных площадок усилили в Алматы

В южной столице усилены работы по санитарной обработке контейнерных площадок. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в рамках программы «Таза Казахстан» проводится масштабная работа по уборке мусора на территории внутри дворов многоквартирных жилых домов, а также по санобработке контейнерных площадок.
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