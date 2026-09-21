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Курские новости

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Хинштейн: снос ларьков у сквера «Пеликан» - только начало наведения порядка

Хинштейн: снос ларьков у сквера «Пеликан» - только начало наведения порядка

На прошлой неделе состоялись судебные разбирательства между предпринимателем и администрацией города Курска.

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