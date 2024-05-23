NYT: Блинкен попросит Байдена разрешить Киеву удары оружием США по России

Госсекретарь США Энтони Блинкен может предложить президенту страны Джо Байдену отменить запрет для Украины на удары по территории России с применением американского оружия, пишет газета The New York Times.
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