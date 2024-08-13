Стало известно о влиянии взятия Лисичного на линию фронта

Взятием села Лисичного в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные выровняли линию фронта в направлении города Димитров (украинское название — Мирноград) — одного из крупных хабов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.
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