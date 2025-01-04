В Архангельской области сохранится морозная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -6,-11 градусов, а на севере региона до -16Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -6,-11 градусов, а на севере региона до -16Облачно с прояснениями.