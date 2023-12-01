Двое детей погибли в ДТП под Новосибирском

Два ребенка погибли, один взрослый пострадал в результате ДТП в Новосибирской области. Легковушка выскочила на встречную полосу дороги и врезалась в грузовик, отчего обе машины оказались в кювете, рассказали в ГИБДД региона.
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