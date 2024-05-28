Мэр Барнаула поздравил пограничников с профессиональным праздником

Вячеслав Франк пожелал сотрудникам службы крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, оптимизма и успехов в работе Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил воинов-пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником.
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