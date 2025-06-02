В Петербург вечером 2 июня придут дожди

Температура воздуха составит плюс 22 градуса В понедельник, 2 июня, погодная ситуация в Петербурге будет определяться уходящим на восток гребнем антициклона, который во второй половине дня сменится атмосферным фронтом с запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии