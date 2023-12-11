Россия может выйти из Конвенции ООН по морскому праву

Геннадий Бережнов

Россия может выйти из Конвенции и опять та же формулировка - может. США придумали, а мы сдуру ратифицировали, вляпались. Да не мы а Горби и действительно сдуру! Это настолько важный вопрос, что выйти нужно было вчера!