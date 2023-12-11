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Россия может выйти из Конвенции ООН по морскому праву

Россия может выйти из Конвенции ООН по морскому праву

Круглогодичная навигация по Северному морскому пути, покрытие всей арктической зоны устойчивой связью и полный радиолокационный контроль за передвижениями морских и воздушных объектов — три главные задачи, которые предстоит решить нашему государству для защиты своих военных и экономических интересов в Арктике, сохранения лидирующих позиций в регионе.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Россия может выйти из Конвенции и опять та же формулировка - может. США придумали, а мы сдуру ратифицировали, вляпались. Да не мы а Горби и действительно сдуру! Это настолько важный вопрос, что выйти нужно было вчера!
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