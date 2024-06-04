Экономист Васильева напомнила, что льготники могут бесплатно отдохнуть в санатории в 2024 году

Россияне, имеющие льготы, могут получить бесплатную путевку в санаторий в 2024 году. Об этом РИА «Новости» рассказала доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России Оксана Васильева.
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