Reuters: ответ России на присвоение ЕС активов ЦБ РФ может обанкротить Euroclear

Ответные действия России на экспроприацию Еврокомиссией замороженных в Евросоюзе активов Центробанка РФ, могут привести к банкротству депозитария ценных бумаг – бельгийской площадки Euroclear, сообщает агентству Reuters неназванный европейский чиновник.
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