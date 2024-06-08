Может обеспечивать рынок более 100 лет: в Минприроды оценили запасы редкоземельных металлов в России Татьяна АрестоваРоссия, имея значительное сырьевое богатство, стоит на пути к обеспечению мирового и внутреннего спроса на редкоземельные металлы на протяжении порядка 100 лет.