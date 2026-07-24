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Как в Крыму отметят День крещения Руси

Как в Крыму отметят День крещения Руси

28 июля наша страна отмечает День крещения Руси. Это ключевое историческое событие связано с именем святого равноапостольного князя Владимира, который сделал шаг к духовному просветлению русского народа и принял христианство в 988 году в Херсонесе.

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