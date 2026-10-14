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Регионы России

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Kioxia представила корпоративные SSD CM9-DLC с жидкостным охлаждением для центров обработки данных

Kioxia представила корпоративные SSD CM9-DLC с жидкостным охлаждением для центров обработки данных

Компания Kioxia анонсировала новую версию корпоративных твердотельных накопителей CM9-DLC, оснащённых прямым жидкостным охлаждением в форм-факторе EDSFF E3.

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