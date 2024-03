30 лет TES, демо Stellar Blade, невошедшее в Baldur’s Gate III, бесплатные выходные в Киберпанке…

Bethesda поздравила поклонников с 30-летием серии The Elder Scrolls, дополнение Dawntrail для Final Fantasy XIV получило дату релиза и подробности о разных изданиях, «фритуплейный» шутер Condor по вселенной Control станет платным, Larian простилась с D&D не из-за ссоры с Wizards of the Coast, Свен Винке рассказал о невошедших фичах Baldur’s Gate III, Bend Studio ищет специалиста по играм-сервисам, демоверсия Stellar Blade выходит официально, в Cyberpunk 2077 пройдут бесплатные выходные на консолях.