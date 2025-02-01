Олимпийский чемпион дал рецепт успеха гандболистам Хорватии в финале ЧМ

Свое мнение, что может помочь сборной Хорватии в игре против сборной Дании в предстоящем финале чемпионата мира по гандболу 2025 года среди мужчин, высказал олимпийский чемпион по гандболу 2004 года в Афинах в составе сборной Хорватии Владо Шола 1 февраля в интервью корреспонденту портала «Быстрый центр».