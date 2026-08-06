В Казахстане стартуют официальные продажи большого кроссовера Audi Q9

Официальный импортер Audi подтвердил выход флагманского кроссовера на казахстанский рынок. Новинка, мировая премьера которой состоялась в конце июля 2026 года, станет самым крупным серийным автомобилем в истории марки.
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