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Авто - Мото - Новости

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В Казахстане стартуют официальные продажи большого кроссовера Audi Q9

В Казахстане стартуют официальные продажи большого кроссовера Audi Q9

Официальный импортер Audi подтвердил выход флагманского кроссовера на казахстанский рынок. Новинка, мировая премьера которой состоялась в конце июля 2026 года, станет самым крупным серийным автомобилем в истории марки.

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