В Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО) состоялось открытие научного фестиваля «День народного единства и Народное ополчение 1612 года: новые смыслы, ценности, исторические образы».
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