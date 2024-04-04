Собянин: Инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

В поселении Десеновском ТиНАО построят логистический комплекс В Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о одобрении планов по возведению пяти зданий, предназначенных для различных целей — производственных, коммерческих и социальных, на территории столицы.
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