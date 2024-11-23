Корабль New Shepard выполнил суборбитальный полет с туристами на борту

Global Look Press/Blue Origin/Keystone Press Agency Многоразовый американский корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил суборбитальный полет с коммерческим экипажем из шести космических туристов из Соединенных Штатов и Канады.
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