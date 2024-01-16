Главред RT Симоньян: начало третьей мировой войны зависит от выборов в США

На Ближнем Востоке разразится третья мировая война, и Россия не примет в ней участия. Сроки начала глобального конфликта зависят от решений США, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.